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23 Ocak 2023 Pazartesi 16:20:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:20:00

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın sicili kabarık

Kaynak: TRT Haber

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Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e hakaretiyle büyük tepki topladı, bir kez daha ırkçı ve İslam düşmanı kimliğini ortaya koydu.

Irkçılık ve çocuk tacizi dahil 14 suçtan sabıkalı, İslam düşmanlığı üzerinden prim yapıyor, sık sık provokatif eylemleriyle dikkati çekmeye çalışıyor...

Son olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretiyle gündeme gelen ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın kirli sicili hayli kabarık.

Paludan'ın babası İsveç'ten Danimarka'ya göç etti. O da göçmen çocuğu olarak bu ülkede doğdu; hem İsveç, hem de Danimarka vatandaşı oldu.

Kendisi de göçmen kökenli olmasına rağmen hem göçmenleri hem de Müslümanları sürekli hedef aldı.

Sadece geçen yıl İsveç'in farklı noktalarında 3 kez Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulundu.

Geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği saldırılardan birinde kurşun geçirmez zırhlı araçla Müslümanların yaşadığı mahalleye gitti.

100'den fazla polisin korumasında Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı, Hazreti Muhammed'e hakaret etti.

İsveç polisi ise Paludan'ı engellemek yerine provokasyona maruz kalan Müslümanlara müdahalede bulundu; 2 kişiyi gözaltına aldı.

Paludan, zaman zaman Avrupa'nın farklı ülkelerine İslam'a saldırı eylemleri gerçekleştirmek için gidiyor; saldırılarını genelde polis korumasında gerçekleştiriyor.

Ancak her ülke Paludan'ın provokasyonlarına müsaade etmiyor. 2020 yılında bu amaçla gittiği Fransa ve Belçika'dan sınır dışı edildi. İki ülkeye de girişi 1 yıl süreyle yasaklandı.

CİNSEL TACİZİ BELGELENDİ

Paludan'ın 13 yaş ve altındaki erkek çocuklara cinsel tacizde bulunduğu da belgelendi.

Sabıka kayıtları sebebiyle 2020 yılında Danimarka'da avukatlık mesleğinden 3 yıl süreyle men edildi, ehliyetine de bir yıl süreyle el konuldu.

Danimarkalı siyasetçi, İslam'a saldırıları ve ırkçı eylemleri sebebiyle ülkesinde görülen ayrı davalarda 14 gün ve bir aylık iki ayrı hapis cezasına çarptırıldı ancak cezalar ertelendi.

PARTİSİ SEÇİMDE BARAJI GEÇEMEDİ

Paludan'ın 2017'de kurduğu partisi Stram Kurs kendisini "etnik Danimarkalıların partisi" olarak tanımlıyor.

Tüm Müslümanları Danimarka'dan sınır dışı etmek isteyen parti, İslam dininin ülkede yasaklanmasını da talep ediyor.

İki yıl önce girdiği seçimde ise yüzde 2'lik oy barajını geçemedi.

Etiketler : isveç islam düşmanlığı kuranı kerim rasmus paludan ırkçı
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