  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904 kişi öldü
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL
Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testlerinden sevindirici haber
THY, Kanada'dan 4. tahliye uçuşunu 8 Haziran'da gerçekleştirecek
Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu
Washington DC'de binlerce kişilik Floyd protestosu
İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 656'ya yükseldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Filistin İslami Cihad Hareketi eski Genel Sekreteri Şallah hayatını kaybetti
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı
ABD'de Louisiana için 'tropik fırtına' uyarısı
İletişim Başkanı Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördük
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Aleyna Çakır' açıklaması
Arap ülkeleri ve Arap Birliği'nden 'Kahire Bildirgesi'ne destek
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı
Libya Ordusu Sirte'de BAE'ye ait SİHA düşürdü
Facebook'tan Trump hamlesi: İçerik politikaları gözden geçirilecek
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 142'ye yükseldi!
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Yemen'de, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne 'Vekalet savaşına alet olmayın' çağrısı
Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Kendisini uyaranlara saldırdı! Halk otobüsünde akılalmaz olay
Tarsus'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
07 Haziran 2020 Pazar 09:17:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 09:17:00

İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 656'ya yükseldi

ABONE OL

İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle 4 bin 656'ya çıktı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te yeni tip koronavirüs(Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 656'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı da 43 bin 887'ye yükseldi.

Salgında 24 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

İSVEÇ'TE "SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" STRATEJİSİ

İsveç'te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokullar, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor.

İsveç'te tartışmalı "sürü bağışıklığı" stratejisinin mimarı Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyolog Anders Tegnell, devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, baştan işi sıkı tutmadıklarını belirtirken, ''Kovid-19 hastalığından dolayı gereğinden fazla insan öldü. Baştan işi sıkı tutmalıydık.'' ifadesini kullandı.

Tengell, ikinci bir virüs dalgasında ise İsveç'in diğer ülkelere göre daha şanslı olduğunu savundu.

BAŞBAKAN LÖFVEN: STRATEJİMİZ DOĞRU

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, seçtikleri stratejinin doğru olduğunu belirterek, ''Biz uzmanları ve bilim adamlarını dinleyerek hareket ediyoruz. İsveç'in durumunu şu an başka ülkelerle karşılaştırmak doğru değil.'' dedi.

İSVEÇ MODELİNE RUS RULETİ BENZETMESİ

Uppsala Üniversitesi Viroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Björn Olsen, İsveç stratejisini Rus ruletine benzetti. Olsen, insanlardan yaşam ile ölüm arasında tercih yapmalarının istendiğini savunarak, yetkilileri sert önlemler alan diğer İskandinavya ülkelerini örnek almaya davet etti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER