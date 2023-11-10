VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bebeğini poşet içerisinde sokağa atan anne ile anneanne tutuklandı
Fransa'da, İsrail menşeli avokadoların başka ülke menşeli gösterilmesi tepki çekiyor
BM: "Gazze'de insanlar ekmek kuyruğunda beklerken hava saldırılarına maruz kalıyor"
İngiltere'den Gazze'de ateşkes çağrılarına muhalefet
Hakkari'de terör örgütü PKK operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Filistinli aktivist Meryem Ebu Dakka Paris'te gözaltına alındı
10 Kasım 2023 Cuma 21:04:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 21:04:00

İsveç'te İslam karşıtı provokasyon!

Kaynak: AA

ABONE OL

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Cami'sinin kapısına İslam karşıtı figürler çizildi ve resimler yapıldı.

Caminin imamı Mahmoud Khalfi, ırkçı saldırıya yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin kapısına "Filistin savaşına" gönderme yapılarak İslam karşıtı sembollerin çizildiğini ve yazılar yazıldığını söyledi.

Stockholm Camisi Derneği, yazılı açıklamasında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Araplara karşı son dönemde artan İslamofobi ve ırkçılık hareketlerini kınadı.

Açıklamada, cami cemaatinden pek çok Filistinlinin okullarda ve sokakta ırkçılığa maruz kaldığı, artan nefret suçlarından endişe edildiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Etiketler : Stockholm Camisi İslam karşıtı figürler Google SEO
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX