İsveç'in en büyük nükleer santralinde elektrik üreten reaktör yeniden çalıştırıldı

Oskarshamn Nükleer Santrali Sözcüsü Desiree Liljevall, Aftonbaldet gazetesine, dün sabah reaktörün santral türbininde meydana gelen arızanın giderildiğini ve çalıştırılmaya başladığını aktardı.

Çarşamba günü elektrik üreten bir reaktörün faaliyetlerinin durdurulmasından ötürü radyasyon sızıntısı veya diğer potansiyel tehlikeler olmadığı belirtildi.

Haberde, 1980'de kurulan ve 5 yıl sonra faaliyete giren Oskarshamn Nükleer Santrali'nde elektrik üreten 3 reaktör bulunduğu, reaktörlerden 2'sinin daha önce kalıcı olarak kapatıldığı için bir reaktörden elektrik üretildiği ifade edildi.

Santralde, 20 Temmuz'da, aynı reaktördeki arıza sebebiyle elektrik üretimi durdurulmuş, bir gün sonra tekrar elektrik üretimine başlanmıştı.