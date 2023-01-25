İsveç, Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduğunu iddia etti

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Alt Komitesinde İsveç'in AB dönem başkanlığındaki öncelikleri hakkında sunum yaptı.

Toplantı çıkışında sadece İsveçli gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve AA muhabirinin sorularını cevaplamaktan kaçınan Jonson, ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkındaki bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü anlaşmaya uymaya devam ediyoruz. Bunu uygulamaya konsantre olduk. NATO ile askeri anlaşmalarımız devam ediyor. Buna yönelik kısa süre önce Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşmem vardı ancak iptal edildi. Tekrar eskisi gibi görüşmelere dönülmesini umut ediyoruz."

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarını, bu konuda ilerleme sağladıklarını savunan Jonson, "NATO'ya üye olmak istiyoruz ve olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Jonson, komitedeki sunumu sırasında bir AP milletvekilinin NATO üyeliğine İsveç'teki kamuoyu desteğiyle ilgili sorusuna karşılık da halkın yüzde 60'ının, eylüldeki meclis dizilimine göre milletvekillerinin de yüzde 88'inin üyeliği desteklediğini söyledi.

Bakan Jonson, üyeliklerinin ittifakı güçlendireceğine inandıklarını, sadece NATO için değil, Avrupa ve Avrupa Birliği için de istikrar unsuru olacağını belirtti.

Jonson, ülkesinin Ukrayna'ya askeri desteği ve Almanya gibi Leopard tanklarını gönderip göndermeyeceği hakkında da "İsveç'in bu tankları Ukrayna'ya gönderme planı yok. Şu anda İsveç'ten tank bağışı için hazırlık yok ancak bu, daha sonraki bir aşamada ihtimal dışı değil." değerlendirmesinde bulundu.