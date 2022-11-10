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10 Kasım 2022 Perşembe 16:09:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 16:09:00

İsveç Dışişleri Bakanı: Kristersson'un Ankara ziyareti diyalog için alan olduğunu gösterdi

Kaynak: AA

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Başbakan Ulf Kristersson'un Ankara'ya yaptığı ziyaretin, ülkesinin NATO üyeliği konusunda diyalog için çok geniş bir alanın bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya hızlı ve sorunsuz bir şekilde girmek için özenle çalıştığını belirtti.

Ancak bunun için hukuki ve organizasyonla ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi gerektiğini aktaran Billström, görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, ülkesinin NATO üyeliğine hazırlandığını vurgulayarak, NATO'ya üye 30 ülke onay verdiğinde İsveç'in de NATO'ya üye olmaya hazır olacağını dile getirdi.

"Başbakan Kristersson'un Ankara ziyareti, diyalog için çok geniş bir alanın bulunduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Bunun (diyalogun) en üst seviyede gerçekleşmesi gerekiyor. Başbakanımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. İkinci seviye benimle ilgili. Görüşmeleri sürdürmek için ben de sonbaharda Ankara'ya gideceğim" diyen Billström, 3'lü mutabakatı imzalayan İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin ilgili kurumlarında görüşmelerin de devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Billström, İsveç'in, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarında meydana gelen patlamaya ilişkin bulguları paylaşmadığına ilişkin soruya da "Şu anda bu patlamalardan kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir senaryoyu dışlamıyoruz ve kimin sorumlu olduğu konusunda spekülasyon yapmıyoruz. Şu anda, savcı ve istihbarat servisleri olayın bir sabotaj vakası olduğu şüphesini güçlendirdi. Almanya, Danimarka ve İsveç yakın bir işbirliği yapıyor. Nasıl birlikte çalışılacağıyla ilgili kurumların karar vermesi gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise NATO'da 30 ülkeden 28'inin İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üye olmasını onayladığını belirterek, ilk onaylayan ülkelerden biri olan Almanya'nın diğer ülkeleri buna onay vermesi konusunda cesaretlendirdiğini aktardı.

Baerbock, bu onayın sadece Finlandiya ve İsveç için değil, Avrupa'da herkesin güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Macaristan'ın da Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınmasına imkan sağlayacağı taahhüdünde bulunduklarını anımsatan Baerbock, "Şimdi tam da bu yapılması lazım." dedi.

Annalena Baerbock, zirvede Finlandiya ve İsveç'e bu konuda "gri alanın" olmayacağının sözünün verildiğini hatırlattı.

Etiketler : isveç tobias billström nato
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