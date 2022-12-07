İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz
Kaynak: AA
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, (NATO üyeliği için) İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye aldıklarını söyledi.
ABD'ye giden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile üçlü görüşme yapmaya hazırlanan Billström, ülkesinin haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.
İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde varılan anlaşmaya ilişkin Billström, "Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz. Taahhütlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, anlaşmanın çeşitli kısımlarında bir ilerleme de söz konusu." ifadelerini kullandı.
Dünyada güvenliğin zor günlerden geçtiğine işaret eden Billström, bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın bir an önce NATO'ya girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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- İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz