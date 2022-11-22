İsveç Bakan Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

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22 Kasım 2022 Salı 00:30:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 00:30:00

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

Kaynak: AA

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Etiketler : Fransa paris Moldova
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