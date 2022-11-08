Kristersson: İsveç, tüm taahhütlere riayet edecek

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08 Kasım 2022 Salı 21:03:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 21:03:00

İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç, Türkiye'ye vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecek

Kaynak: AA

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı verdiği savaşı anladığını belirterek, "İsveç, Türkiye'ye (terörle mücadelede) vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki ülke ilişkilerinde kullanılmayan büyük bir potansiyel olduğunu belirten Kristersson, "Ticarette gerçekten çok büyük atılımlar yapabiliriz. O yüzden yanımızda bu kadar iş insanı bulunuyor zaten. Turizm konusunda çok daha fazla şey yapabiliriz yani birlikte çok daha fazla çalışma gerçekleştirebiliriz. Umuyorum ki her iki ülke ve aynı zamanda bölgemizi birlikte koruyacağız" dedi.

Başkan Erdoğan ile görüşmelerinde güvenlik tehditlerine odaklandıklarını belirten Kristersson, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditlerine ve özellikle terörden gelen güvenlik tehditlerine odaklandık. Benim de buradaki mesajımı çok açık. İsveç şunu anlıyor, Türkiye'nin, PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu kanlı bir savaş var ve binlerce Türk de bu savaşın kurbanı olmak zorunda kaldı. Bunu anladığımızı belirtiyorum ve aslında İsveç'in Türkiye'ye terörizmle mücadelede yardım etmesini sağlamak istiyoruz. İsveç, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor AB de bir terör örgütü olarak kabul ediyor ve ABD'de de terör örgütü olarak kabul ediyor"

İsveç Başbakanı Kristersson, tüm Türklere buradan seslenmek istediğini belirterek şunları kaydetti:

"İsveç, Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. Yani hem NATO üyesi olmadan önce vermiş olduğu taahhütleri yerine getirecektir ve ileride de bir müttefik olarak vereceği taahhütleri yerine getirecektir ve üçlü muhtırayı da tam olarak uygulayacağız yani İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız"

"ÖZELLİKLE TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde üçlü muhtıradaki her şeyi konuştuklarını belirterek, "Biz bunu çok ciddiye alıyoruz, bunu söyleyebilirim. İsveç'teki tutum da şu şekilde, terörle mücadele etmemiz lazım. Burada hiç kuşku yok. Her iki ülke de terörün mağduru oldu. Türkiye, İsveç'ten çok daha fazla oldu elbette. Ama bugünlerde İsveç de bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor ve bunu çok ciddiye alıyoruz" dedi.

NATO iş birliğinin önemine dikkati çeken Kristersson, İsveç hukuku ve uluslararası sözleşmeler göz önünde bulundurularak kararlar alınacağını belirtti.

Kristersson, şöyle devam etti:

"Muhtıranın önemli bir kısmını tamamladık diye düşünüyorum. Bazılarını halen yapma aşamasındayız. Özellikle terörle mücadele mevzuatı konusunda bu senenin sonunda ve gelecek senenin başında çok büyük adımlar atacağız. Bu da aslına bakarsanız, İsveç'te yasal otoritelere terörle mücadelede kas gücü sağlamış olacak. Bu da şu anlama geliyor: Terör faaliyetleri ister İsveç'i ister Türkiye'yi hedefliyor olsun, bunları eşit derecede ciddiye alarak bunlara karşı mücadele veriyor olacağız"

Etiketler : Başkan Erdoğan NATO Türkiye Kristersson
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