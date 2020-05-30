İşte kişi başı en çok sigara içilen ülke

İşte kişi başı en çok sigara içilen ülke

İnsan hayatını birçok açıdan olumsuz etkileyen sigara kullanımı, dünyadaki önemli ölüm nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Sigara kullanımının sağlığa zararları konusunda farkındalık yaratmak ve sigarayı bırakmaya teşvik etmek için her sene 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Sigarasız Günü'nün 2020 teması "Genç nesilleri korumak" olarak seçildi. Bu kapsamda, genç nesilleri tütün kullanımı ve tütün endüstrisinin manipülasyonlarından koruma amaçlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünyada sigara içenlerin yüzde 17'sini 15-24 yaş arası gençler oluşturuyor.



Bir bireyin 20 yaşından önce bağımlılık kazanma olasılığının 20 yaş sonrasına göre daha fazla oluşunun farkında olan tütün endüstrisi, elektronik sigara gibi yeni pazarlama yöntemleriyle gençleri hedefliyor.

SİGARA NEDENİYLE HER YIL 8 MİLYON ÖLÜM



Her yıl dünyada yaklaşık 57 milyon kişi ölürken, sigara nedeniyle ölümler 8 milyon kişiyle bunun yüzde 14'ünü oluşturuyor.

Sigara sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin 1,2 milyonu ise sigara içmeyen pasif içiciler.

Sigara kullananların yaklaşık yüzde 50'si bağımlılık ve bağımlılıktan kaynaklı sebeplerle yaşamını yitiriyor.

Dünya genelinde 2000'de yüzde 27 olan sigara kullanma oranı 2016'da yüzde 20'ye düşse de bu oran, 2025'e kadar tütün kullanımını azaltma konusundaki taahhütlerden uzak durumda.

DÜNYADA SİGARA NEDENİYLE ÖLÜMLER



Avrupa ve Amerika sigara sebebiyle ölümlerde yüzde 16 ile ilk sırayı alıyor. Bunu yüzde 13 ile Batı Pasifik, yüzde 10 ile Güney Doğu Asya, yüzde 7 ile Doğu Akdeniz ve yüzde 3 ile Afrika bölgeleri takip ediyor.

Dünyada insanların yüzde 19,9'u sigara kullanıyor. Erkeklerin yüzde 33,7'si ve kadınların yüzde 6,2'si sigara içiyor.

Sigara kullanımında Avrupa yüzde 29,4 ile Avrupa olarak birinci olurken, onu yüzde 24,5 ile Batı Pasifik, yüzde 18,1 ile Doğu Akdeniz bölgesi, yüzde 16,9 Kuzey ve Güney Amerika, yüzde 16,9 ile Güneydoğu Asya ve yüzde 9,8 ile Afrika izliyor.

KİŞİ BAŞINA EN ÇOK SİGARA İÇİLEN ÜLKE KİRİBATİ



Kişi başı en fazla sigara tüketimine sahip ülke yüzde 52,4 ile Pasifik Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Kiribati.

Kiribati'yi yüzde 47, 50 ile Nauru, yüzde 42,65 ile Yunanistan, yüzde 41,65 ile Sırbistan, yüzde 40,90 ile Rusya takip ediyor.

Erkeklerde kişi başı sigara kullanım oranında ise yüzde 76,2 ile Endonezya öne çıkıyor. Endonezya'yı yüzde 70,2 ile Ürdün, yüzde 63,9 ile Kiribati, yüzde 60 ile Sierra Leone ve yüzde 59 ile Rusya izliyor.

Kadınlarda kişi başı sigara kullanım oranında ise yüzde 52 ile Nauru ilk sırayı alırken, Nauru'yu yüzde 40,9 ile Kiribati, yüzde 39,7 ile Sırbistan, yüzde 36 ile Şili ve yüzde 33,5 ile Hırvatistan izliyor.

