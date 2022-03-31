Ruslar çekiliyor, Ukrayna dönüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 36. gününde... Rus birlikleri ilk kez geri çekilmeye başladı. Önceki gün İstanbul'da gerçekleşen kritik Rusya-Ukrayna zirvesinin ardından Rus tarafından "Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak" açıklamaları gelmişti. Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den çekildiği öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 36. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07:30 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik saldırılarda başarı elde edememesinin ardından birliklerini Ukrayna'nın doğusuna konuşlandırdığını ve Ukrayna ordusunun bu bölgede Moskova'nın başlatması beklenen yeni taarruza hazırlandığını söyledi.

02:38 Rusya ordusunun, beşinci haftası geride kalan savaşta, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi.

01:57 Ukrayna ordusu, Rus askeri konvoyunu kırsalda pusuya düşürdü. Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Tugayı, kırsalda yakaladığı Rus askeri konvoyunu havan toplarıyla hedef aldı. İsabet alan Rus zırhlılarının yanma görüntüleri insansız hava aracı kamerasına yansıdı. Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

01:56 Ukrayna'da yollara döşenen mayınlar büyük tehlike saçarken bazı araçların sürücüleri korkusuzca araçlarıyla mayınların üzerinden geçti.

01:49 Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'e saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var" dedi.

00:47 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Ukrayna'da yerinden edilmiş kişilere maddi yardım sağlanmaya başladığını açıkladı.

23:50 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, son 24 saatte Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki güçlerinin yüzde 20'sini başka bölgelere kaydırmak üzere çektiğini açıkladı.

23:40 Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu.

23:36 Rusya, Polonya'ya misilleme yaparak Moskova Büyükelçiliğinin banka hesaplarını dondurdu.

23:24 Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini ve Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı.

23:14 Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait insanız hava aracını füzeyle imha etti.

23:09 Ukrayna'da Rus ordusunun geçici kontrolü altındaki bölgelerde Rusya'nın para birimi olan rublenin tedavüle sokulmasıyla ilgili soruşturma açıldı.

23:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açacağını duyurdu.

Ukraynalıların Karadeniz'e döşediği mayınlar nedeniyle tehlikenin hala devam ettiğine dikkat çeken Mizinstsev, "Ayrıca 60'tan fazla gemi Ukrayna limanlarında rehin tutulmaya devam ediliyor. Kiev'in iç ve karasularda oluşturduğu bombardıman tehdidi ve yüksek mayın tehlikelerine karşı gemilerin dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Aynı zamanda, Ukrayna tarafı hala yabancı gemilerin toplanma alanına çıkışının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu teyit etmiyor ve bu sorunun çözümünde mümkün olan her türlü girişimlerden kaçınıyor" dedi.