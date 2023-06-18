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18 Haziran 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 09:00:00

İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 24. haftasında yine meydanlarda

Kaynak: AA

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İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına yönelik protestolarına devam ediyor.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 24'üncü haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Tel Aviv, Batı Kudüs, Birüssebi ve Hayfa kentleri başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen çok sayıda gösteriye on binlerce İsrailli katıldı.

İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar Meclise getireceklerini duyurmuştu.

Etiketler : israil hükümet yargı protesto
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