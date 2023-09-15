İsrailli yerleşimciler Yahudi Bayramlarını bahane ederek Mescid-i Aksa'yı işgal edecek

İsrailli yerleşimciler Yahudi Bayramlarını bahane ederek Mescid-i Aksa'yı işgal edecek

Tapınak Dağı Grupları, sömürgeci yerleşimcilerini, Eylül ayı ortasında başlayacak olan Yahudi tatil sezonunu bahane ederek El Aksa Camii'ne büyük çaplı saldırılar gerçekleştirmek üzere harekete geçirdi.

İsrailli yerleşimciler Mescid-i Aksa avlusunda kışkırtıcı Talmudik ritüeller gerçekleştirmeyi, İncil'den pasajları yüksek sesle ve toplu olarak okumayı ve çağrıştırıcı danslar yapmayı planlıyor.

Buna karşılık Filistinli aktivistler ve yetkililer Filistin halkına, yerleşimcilerin yaygın saldırılarına karşı koymak için önümüzdeki günlerde Mescid-i Aksa'daki varlıklarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu.

Sağcı sömürgeci yerleşimciler, Yahudi bayramlarını bahane ederek işgal altındaki Kudüs'te Müslümanların kutsal mekânlarına, temelde de Mescid-i Aksa'ya defalarca baskın düzenliyor.

Ağustos 2023'te en az 3891 sömürgeci İsrailli yerleşimci Mescid-i Aksa'yı işgal etti, avlularında kışkırtıcı Talmudik ritüeller gerçekleştirdi ve kapılarında sözde "destansı secde" yaptı.

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Ürdün ile İsrail işgali arasında onlarca yıldır süren anlaşmanın bir parçası olarak, gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa'nın sınırları içinde herhangi bir dini ritüel gerçekleştirmesine ve İsrail sembollerinin sergilenmesine izin verilmiyor.