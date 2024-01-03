İsrailli yazardan Herzog'a sert tepki
Kaynak: AA
İsrailli kadın yazar Netta Ahituv, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Gazze Şeridi'ne atılacak bir füzeyi imzalamasını, "Herzog'un aklına, bu füzenin, tek günahı Gazze'de doğmak olan küçük çocukları öldürebileceği gelmedi mi?" ifadeleriyle eleştirdi.
Ahituv, İsrail'in "Haaretz" gazetesinde yer alan makalesinde, geçen hafta sosyal medyada paylaşılan Cumhurbaşkanı Herzog'un, Gazze Şeridi'ne atılacak bir füzenin üzerine "Sana güveniyorum" notuyla imza düştüğünü gösteren fotoğrafı eleştirdi.
Cumhurbaşkanının herhangi bir partiye mensup olmadan ulusal simge, siyasetin üstünde birleştirici bir kişi olması gerektiğini belirten Ahituv, bu nedenle bu fotoğrafın rahatsız edici olduğunu, milliyetçiliğin boyutunu gösterdiğini ifade etti.
"Dünyanın gözünde İsrail'in bu savaşta işlediği en büyük suçu temsil eden, Gazze'de yıkıma ve masumların öldürülmesine neden olan ölümcül bir mühimmatı imzalamak nasıl bir siyasettir?" ifadelerini kullanan Ahituv, şunları kaydetti:
"Herzog'un aklına, bu füzenin, tek günahı şu anda büyümek için dünyanın en kötü yeri Gazze'de doğmak olan küçük çocukları yaralama ve öldürme potansiyeline sahip olduğu gelmedi mi?"
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