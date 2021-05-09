İsrailli vekilden skandal çağrı: Gerçek mermi kullanılsın

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09 Mayıs 2021 Pazar 08:37:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 08:37:00

İsrailli vekil Itamar Ben-Gvir'den skandal çağrı: Gerçek mermi kullanılsın

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İsrail parlamentosu Knesset'te skandal bir çağrıda bulunan Itamar Ben-Gvir, Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

İsrailli vekil Itamar Ben-Gvir, İsrail saldırılarına direnen Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'de milletvekili Ben-Gvir, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı" dedi.

Ben-Gvir, paylaşımında şu ifadeleri de kullandı:

"İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir."

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Etiketler : israil gerçek mermi Itamar Ben-Gvir
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