İsrailli uzmanlara göre, ordu Gazze Şeridi'ne kara harekatını birden çok nedenle erteliyor

İsrailli uzmanlara göre, ordu Gazze Şeridi'ne kara harekatını birden çok nedenle erteliyor

İsrail yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarını başlatmasından birkaç gün sonra Gazze'ye karadan da gireceğini ima etti.

Gazze'ye en son 2014 yılında karadan saldıran İsrail, bölgeye yönelik yoğun hava bombardımanın üzerinden 18 gün geçmesine rağmen hala karadan harekata dair bir tarih vermedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını ertelemenin arkasındaki nedenlere ilişkin sorular da tartışılıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantılarında, Gazze'ye kara harekatı hakkında net bir cevap vermekten kaçınarak, ordunun siyasi makamların kararını beklediğine işaret etti.

ABD'NİN İSRAİL HÜKÜMETİNDEN KARA HAREKATINI ERTELEME TALEBİ



İsrail'de yayın yapan Kanal14 analisti Baruch Yedid, "Kara operasyonun gerçekleşeceği değil, ne zaman gerçekleşeceği sorgulanıyor." dedi.

Gazze Şeridi'ne kara harekatının gerçekleşeceğine kesin gözüyle baktığı ve büyük ihtimalle gelecek günlerde yapılacağını söyleyen Yedid, "ABD'nin, kendi vatandaşları başta olmak üzere (Hamas'ın elindeki) esirlerin salıverilmesi için sürdürülen diplomatik çabaları artırmak amacıyla İsrail hükümetinden kara operasyonunu erteleme talebinde bulunduğunu teyit eden bilgiler var elimizde." diye konuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'ne girmesi için orduya izin verdiğini aktaran Yedid, dolayısıyla ordunun Güvenlik Kabinesi'nden yeşil ışık aldıktan sonra siyasi düzeyde bir karar beklediğine vurgu yaptı.

ABD'nin İsrail hükümetine ilettiği talebin ertelemeye sebep olduğu ancak Washington'un kara harekatına karşı olduğu anlamına gelmediğini dile getiren Yedid, "ABD kara operasyonunu destekliyor ancak esirlerle ilgili siyasi çözüm çabalarından dolayı erteleme talebinde bulundu." değerlendirmesini yaptı.

HAMAS'IN ELİNDEKİ ESİR SAYISI 222 OLARAK AÇIKLANDI



Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Amos Malka ise İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, ABD'nin kara harekatına ertelenmesini istediğine dair haberlere işaret ederek, şunları söyledi:

"Son iki haftada ABD ile İsrail arasında yaşananlar, olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alındığında daha önce bir benzeri olmamış gelişmelerdir. İkili bir koordinasyon bekleniyor. İsrail'in de ciddi bir fikir ayrılığı olmadığı sürece ABD'nin görüşü dışına çıkacağını sanmıyorum."

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, 23 Ekim'deki açıklamalarında, 222 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve Gazze Şeridi'nde rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini belirtti.

Hamas da 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı sırasında esir aldığı ABD vatandaşı 2 kişiyi, 20 Ekim Cuma günü, 2 İsrailli yaşlı kadını da 23 Ekim'de serbest bıraktı. Hamas'ın, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde tuttuğu esirlerden 50 kişiyi daha gelecek günlerde salıvermesi bekleniyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'deki saldırı sırasında esir aldığı İsrailliler arasında yabancıların da olduğu ve bunları "Gazze'de misafir" olarak ağırladıklarını açıkladı ancak sayılarına ilişkin bir bilgi vermedi.

İSRAİL'DE KARA HAREKATINDAN ÖNCE YOĞUN HAVA SALDIRILARI SAVUNULUYOR



İsrail'de kara harekatından önce Gazze Şeridi'ne ve özellikle de kuzey kesimine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak sürdürmenin gerektiği savunuluyor.

Aşırı sağcı Likud Partisi'nden Eğitim Bakanı Yoav Kisch, KAN'a yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'nin içinde kara harekatına acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kisch, "Gazze Şeridi'ni havadan vurmaya devam etmeliyiz. İsrail'in uluslararası desteği de var." diye konuştu.

İsrailli analist Yedid, "Bazıları da Gazze Şeridi'ni dev bombardımanlarla vurmanın İsrail ordusu için kara operasyonu kolaylaştıracağını öngörüyor." ifadelerini kullandı.

"KARA OPERASYONU KOLAY OLMAYACAK"



İsrail ordusunun, kara harekatı yapması halinde Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı grupların ciddi direnişiyle karşılaşmaktan korktuğu belirtiliyor.

Yedioth Ahronoth gazetesi yazarı, analist Avi Issacharoff, İsrail için kara harekatı dışında seçenek olmadığını savunarak, "İsrail hükümetinin önünde kara operasyonundan başka bir seçenek yok ancak o da kolay olmayacaktır. Orada İsrail ordusu ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanacak" dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'dan yer alan haberde de İsrail ordusundaki özel birliklerin, Gazze Şeridi'ne kara harekatına hazırlık için birkaç günden beri tünellere baskın yapma eğitimi aldıkları bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın inşa ettiği tünel ağına dikkati çekilen haberde, "İsrail askerleri, tünellerde Hamas unsurlarının olduğu yerleri bulmak için gelişmiş teknolojik araçlarıyla eğitim alıyor. Eğitim aynı zamanda, Gazze'deki tünellerin yerlerini bulup yıkmayı kapsıyor." denildi.

YENİ CEPHELERİN AÇILMASI İHTİMALİ İSRAİL'İN KARA HAREKATI KARARINI ETKİLİYOR



Lübnan'daki Hizbullah örgütünün sergileyeceği duruşla, Lübnan ve Suriye'den yeni cepheler açabileceği ihtimalinin de İsrail'in Gazze'ye kara harekatını başlatma kararını etkilediği değerlendiriliyor.

İsrailli analist Yedid, Tel Aviv yönetiminin kuzeyden açılabilecek yeni cepheye önem verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hizbullah, şu ana kadar Filistinlilere desteğini sınır bölgelerine attığı bazı roketlerle göstermeye çalıştı. İsrail'deki tahminlere göre Hizbullah savaşa bilfiil katılmak istemiyor, İsrail de öyle. Ancak Gazze Şeridi'nde kara operasyonun başlamasıyla kimin ne tepki vereceği tahmin edilemez."

Tüm ihtimallerin mümkün olabileceğine dikkati çeken Yedid, "İsrail aynı şekilde Suriye'den de bir cephenin açılabileceğini göz önünde bulunduruyor. Nitekim İran, İsrail'in Lübnan'a büyük bir saldırı başlatmaması için Hizbullah'ı doğrudan savaşa dahil etmek istemiyor olabilir. Dolayısıyla İsrail'e Suriye'den bir darbe indirme girişiminde bulunabilir." dedi.

Times of Israel sitesi haberinde ise İsrail ordusunun, "Hamas'a karşı hükümet yetkilileri tarafından belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için Gazze Şeridi'ne acil kara harekatı yapması gerektiği" ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah'a karşı kuzey sınırlarına takviye yaptığı ancak ordu güçlerinin çoğunluğuyla Gazze sınırında konuşlandığına yer verilen haberde, "Hamas'ın elinde kesinleşen 222 esirle ilgili ise ordu, kara harekatı kapsamında kurtarma operasyonları yapacak." denildi.

Hamas'ın elindeki esirleri salıvermesiyle siyasi düzeyde kara harekatını erteleme veya durdurma yönünde bir kanaat oluşabileceğine vurgu yapılan haberde, kara harekatının aynı zamanda Hamas'ı elindeki esirleri bırakmaya daha da sevk edebileceği savunuldu.