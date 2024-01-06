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İsrailli uzman mecliste konuştu: UNRWA'yı yok etmeden savaşı kazanmamız mümkün değil"
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06 Ocak 2024 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 13:45:00

İsrailli uzman mecliste konuştu: UNRWA'yı yok etmeden savaşı kazanmamız mümkün değil

Kaynak: AA

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İsrailli jeostrateji ve kamu politikaları uzmanı Noga Arbell, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yok edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail Meclisinde (Knesset) konuşan Arbell, Filistinli mültecilere yardım eden BM kuruluşu UNRWA'yı hedef aldı.

Filistinli mültecilerin başta gıda ve eğitim başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayan ve sık sık İsrail yönetiminin hedef aldığı UNRWA'y ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Arbell, "UNRWA'yı yok etmeden savaşı kazanmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın "acilen" yok edilmesini isteyen Arbell, savaşın sonuna bu konunun bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Arbell, "Ya bu tehlikeleri tamamen yok ederiz ya da daha önce defalarca yaptığımız gibi fırsatı kaçırırız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 1967'deki işgalinden sonra UNRWA'nın bölgede faaliyet yürütmesini istediğini dile getiren Arbell, "İsrail şimdi bunu durdurmak isteyebilir." dedi.

İSRAİL, GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ ENGELLİYOR

Gazze'de İsrail güçleri tarafından yerleşim yerleri bombalanan ve silah zoruyla yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

ABD'nin açık destek verdiği İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişine de müsaade etmiyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını belirtmişti.

UNRWA'nın eski sözcüsü Chris Gunness ise "Aslında ne istedikleri çok açık, Gazze'de yaşananlar ortada. Bir soykırım, bir etnik temizlik var. Barı Şeria'da gördüğümüz şey ise bir apartheid sistemi." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basını, milletvekili Sharren Haskel'in liderliğinde İsrail meclisinin "UNRWA reform" lobisi oluşturarak, UNRWA'nın çalışmalarını durdurmak ya da reform yapılması için çabaladığını yazmıştı.

Etiketler : israil gazze unrwa filistinli
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