  • BIST
    107241
  • Dolar
    6,8178
  • Euro
    7,5865
  • Altın
    380,1360
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
Meksika'da ortalık karıştı! Ölüm emri verildi
DEİK Başkanı Olpak'tan düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
CHP'li Özel ve Özkoç için hesap zamanı: Fezlekeleri gönderildi
Hong Kong polisi, Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasakladı
Devleri peşine taktı! Juventus'a bir Türk daha
Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri
Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı
Messi futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor
"200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim"
Muhafız Alayı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi
Mobilya satışında hedef 60 milyar lira
TCMB: Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü
Turizm sektörü tatil kredisinden memnun
"Sayısal oyunlar" internetten de oynanabilecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli süt sektörü temsilcileriyle görüştü
Konut faizinde tarihi dip seviyeler
İran'da Devrim Muhafızları'nın siyaset ve ekonomi üzerindeki etkileri
MEB'den telafi eğitim açıklaması! Tarih duyuruldu!
Protestolar yayılıyor!
01 Haziran 2020 Pazartesi 00:22:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 00:22:00

İsrailli tarihçiden katil Netanyahu'ya soğuk duş: İşe yaramayacak

ABONE OL

İsrailli tarihçi Pappe, Mavi Marmara olayının yıl dönümünün insanlara dayanışmanın önemini hatırlattığını belirterek "Böylesine hayatlarını kaybetme pahasına kararlı insanlar oldukça İsrail ve ABD'nin bölge için planları işe yaramayacak." dedi.

Kudüs Araştırmaları Platformu, dijital ortamda İsrail-Filistin meselesi üzerine seminer serisinin ikincisi "Ilan Pappe: İsrail'in Yeni Tarihi" oturumunu düzenledi.

Pappe, Mavi Marmara olayının 10. yılının Gazze'de yaşanan zulümün devam ettiğini hatırlatması açısından önemli olduğunu söyledi. Gazze'de yaşanan ablukanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından daha kötü olduğunu vurgulayan Pappe, buradaki insanların halen temiz su, ilaç, yiyecek gibi temel malzemelerden yoksun olduğunu hatırlattı.

Mavi Marmara olayının insanlara dayanışmanın önemini de gösterdiğinin altını çizen Pappe, "Böylesine hayatlarını kaybetme pahasına kararlı insanlar oldukça İsrail ve ABD'nin bölge için planları işe yaramayacak." ifadesini kullandı.

Pappe, İsrail'de gizlilik kaidesi nedeniyle diplomatik arşivlerin 30 sene, askeri arşivlerin ise 50 sene sonra açıldığını, 1948'te İsrail'in kuruluşu esnasında yaşananları öğrenmek için 1980'lere kadar beklemeleri gerektiğini anlattı. O dönemde doktora öğrencisi olduğunu ifade eden Pappe, arşivlerdeki kaynakları incelediğinde, resmi İsrail'in kuruluşu miti ile gerçeklerin uyuşmadığını gördüğünü aktardı.

İsrail'in 1948'de yaşananları Davud ve Golyat'ın kavgası gibi güçsüz İsrail'in Arap devletlerini yenişi gibi mitolojik bir olay olarak göstermeye çalıştığına değinen Pappe, "Oysa bizim arşivlerde bulduklarımız resmi öğretiden farklıydı. Filistinliler kurbandı, oysa bize tam tersi öğretilmişti. Filistinlilerin sistematik şekilde sürülmesinin 1948'den önce planlanmaya başlandığını gördük." diye konuştu.

Ilan Pappe, şöyle devam etti:

"Etnik temizlik operasyonu, 1948'deki savaştan önce başladı ve sürdü. Büyük Felaket-Nekbe sırasında Filistin nüfusunun yarısı göç etmek zorunda kaldı ve köyleri yıkıldı. 1980'lerde diplomatik arşivler açılınca İsrailliler yavaş yavaş gerçekleri öğrenmeye başladı. Bizim gibi farklı bir öğreti sunan tarihçilere ilk başta karşı çıktılar ancak 1990'larda bir yumuşama oldu. İkinci İntifada'nın başlamasıyla hain ilan edildik ve bazı arkadaşlarım pozisyon değiştirdi."

Pappe, 2000'den sonra İsrail'de sağ siyasetin etkin olduğunu ve aykırı görüşlerin iyice susturulmaya başlandığını kaydederek, "İsrail, siyonizmin daha sert versiyonu olan 'yeni siyonizme' geçti." değerlendirmesinde bulundu.

"NEKBE" HER GÜN DEVAM EDİYOR

Filistinlilerin 2000'lerden sonra sözlü tarih yoluyla Nekbe hakkında kendi anlatılarını oluşturmaya başladığını belirten Pappe, "2016'da ABD'ye Trump'ın başkan olarak seçilmesiyle, ABD ve İsrail, Filistinli mültecilerin haklarını tanımamak için Filistin sorununu siyasi değil ekonomik bir sorun olarak gösterme çabasına giriştiler." şeklinde konuştu.

Pappe, 1948'de yaşanan Nekbe'nin bitmediğini, farklı metotlarla Filistin'de her gün yaşanmaya devam ettiğini söyleyerek, son dönemde yaşanan ilhakın da bunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi. İsrailli tarihçi Ilan Pappe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in ve ABD'nin tek taraflı politikaları nedeniyle 3. İntifada'ya başlamak için Filistinlilerin hakkı var. Dünyada sivil toplum da artık Filistinlilerin ezilen taraf ve haklı olduğunu görüyor. Filistin sorunu Arap liderlerin umurunda değil ama Arap halkı önemsiyor. Aynı şey pek çok diğer ülke için de geçerli."

"EZİLENLER BERABER ÇALIŞMALI"

Pappe, ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylarla Filistin sorunu arasında bir bağ olduğuna da ifade etti.

ABD'de Afrikalı Amerikalıların gördüğü muameleyle Filistinlilerin gördüğü muamele arasında benzerlik olduğunu belirten Pappe, "ABD ve İsrail'de yaşananlar sömürgecilik ve beyaz üstünlüğü ile alakalı. Bu nedenle ezilenler beraber çalışmalı." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER