İsrailli işgalciler silahlanıyor: Ruhsat başvuruları rekor kırıyor

İşgalci İsrail'de 7 Ekim'den bu yana silah bulundurmak için yapılan ruhsat başvurularının sayısının 190 bini geçtiği bildirildi.

İşgalci İsrail'in İbranice yayın yapan ekonomi haber sitesi "Calcalist", "7 Ekim'de savaşın başladığı günden bu yana Ulusal Güvenlik Bakanlığına 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu yapıldığını" yazdı.

Haberde 2023 yılının ilk 10 ayında yapılan toplam ruhsat başvurusunun 210 binin üzerinde olduğu kaydedilirken, bu sayının 2022'de 42 bin olduğuna dikkat çekildi.

Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 31 bin ruhsat verildiği, bu sayının 2022'de toplam 13 bine yakın olduğu kaydedildi.

2021 yılında 20 bine yakın silah ruhsatı başvurusu yapıldığı, bunlardan yaklaşık 10 binine ruhsat verildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrailli silah firmalarının "talebe yetişmekte zorlandığı ve tüm üretim hattının bir ayı aşkın süredir hafta sonları bile aralıksız çalıştığı" vurgulandı.

İŞGALCİ İSRAİLLİ BAKAN BEN-GVİR'İN İŞGALCİLERİ SİLAHLANDIRMA KAMPANYASI

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik 38 gündür devam eden saldırılarının ardından, Yahudi sivil işgalcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti.

Yahudi üstünlükçü siyasetiyle bilinen Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu

İsrail'deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi işgalcilere silah dağıtırken görülmüştü.