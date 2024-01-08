İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilerin mülklerine saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrailli işgalciler, El Halil kentine bağlı Turkumiya beldesi kırsalındaki Ferş el-Hava bölgesinde Filistinli Mecdi Hicazi, Ahmed Ebu Raiya, Tarık Zabayine, Ahmed Ebu Rızk ve Nur Garib'e ait tarım arazilerini tahrip ederek, ürünler için kullanılan yapıları yıktı.

İsrailli işgalciler, aynı bölgede Filistinli İbrahim el-Merkatın'a ait tarım arazisinin çevresindeki surları yıktı ayrıca üzüm ve zeytin ağaçlarıyla dolu 20 dönümlük araziyi de buldozerlerle kazarak tahrip etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi üyelerinden aktivist Süleyman el-Merkatın, bu saldırıları gerçekleştirenlerin çevredeki Adora Yahudi işgal biriminden olduğunu ve Filistinlilerin mülklerine sürekli saldırıda bulunduklarını belirtti.

İsrailli işgalcilerden Beytüllahim'de tarihi alana baskın

Öte yandan WAFA'ya göre İsrailli işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Cennata beldesindeki tarihi alana da baskın düzenleyerek eserlere zarar verdi.

Cennata Belediye Başkanı Sami ez-Zeyr, İsrailli işgalcilerin beldeden geçen çevre yolu yakınındaki tarihi Ayn Hamda Su Çeşmesi ve çevresindeki alanda kazı çalışmaları başlattığını belirtti.

Zeyr, İsrailli işgalcilerin bu çalışmayı alanı istila etme amacıyla başlattıklarına dikkati çekerek, buraya el koymalarının bölgede yüzlerce dönümlük araziyi istila etmenin başlangıcı olacağını vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 700 binden fazla İsrailli işgalci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi işgal birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsralli işgalciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.