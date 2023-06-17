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17 Haziran 2023 Cumartesi 23:08:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 23:08:00

İsrailli eski istihbarat başkanından itiraf!

Kaynak: AA

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İsrail'in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, dünyanın, İsrail'i "yolundan sapmış bir ülke" olarak gördüğünü söyledi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Yadlin, Tel Aviv'in kuzeyindeki Amik Hafir bölgesinde bir kültürel etkinlik sırasında konuştu.

AMAN'ın 2006-2010 yılları arasında başkanlığını yürüten Yadlin konuşmasında "Bugün dünya, İsrail'i yolundan sapmış bir ülke olarak görüyor. Jeopolitik ve stratejik durumumuz büyük bir sorun içindedir." dedi

Yadlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargı reformunda ısrar ettiği ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile çalışmaya devam ettiği sürece, İsrail'in uluslararası toplum nezdindeki konumunun olumsuz etkilenmeye devam edeceğini kaydetti.

ABD'nin Tahran'la nükleer dosyasında bir anlaşma için görüştüğüne dair haberleri değerlendiren Yadlin, "Nükleer bombaya sahip İran, İsrail için bir tehdit oluşturuyor, ancak bu siyonizmin sonu değil, çünkü görüşme, nükleer silahlara sahip iki devlet arasında terör ve caydırıcılık dengesi hakkında." ifadelerini kullandı.

Etiketler : israil orta doğu filistin
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