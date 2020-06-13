İsrail'de 'bu kadarına da pes' dedirten olay! Kovid-19 torpili

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre Genel Müdür Yardımcısı Grotto, yurt dışından dönen bazı İsraillilerin Kovid-19 nedeniyle evlerinde 14 gün boyunca zorunlu karantinada kalma şartından muaf tutulmalarını sağladı.

Grotto'nun onayı sayesinde zorunlu karantinadan kurtulanlar arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşlığı da bulunan İsrailli milyarder iş adamı Teddy Sagi de yer alıyor.

Ünlü bir kumar şirketi sahibi olan Sagi'nin zorunlu karantinadan muaf tutulması talebiyle önce Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman-Tov'a başvurduğu, olumsuz yanıt alınca da Grotto'dan kendisine yardımcı olmasını istediği belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapmayı reddeden Grotto'nun Sağlık Bakanlığındaki koltuğunun tehlikeye girdiği ifade ediliyor.

Kovid-19 nedeniyle 300 kişinin yaşamını yitirdiği toplam vaka sayısının ise 18 bin 700'ü aştığı İsrail'de, yurt dışından dönen İsraillilerin 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.