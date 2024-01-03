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İsrailli Bakan'ın pilotların Gazze'deki birliklere destek vermediği söylemi tartışılıyor
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03 Ocak 2024 Çarşamba 21:18:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 21:18:00

İsrailli Bakan'ın pilotların Gazze'deki birliklere destek vermediği söylemi tartışılıyor

Kaynak: AA

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İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock'un İsrail Hava Kuvvetlerinden bazı pilotların Gazze Şeridi'ndeki kara birliklerine hava desteği vermediğine ilişkin değerlendirmesi kabine toplantısında tartışmaya yol açtı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, kabine toplantısında aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin kabinedeki temsilcilerinden Strock'un İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarını hedef alan sorusu üzerine tartışma yaşandı.

Strock, "Vicdani gerekçelerle bombalamayı reddeden ve Kara Kuvvetlerine destek vermeyen pilotların olduğu doğru mu?" sorusunu yöneltirken, Likud Partisinden Eğitim Bakanı Yoav Kisch soruyu "hezeyan" olarak tanımladı.

İsrail ordusunda Tümgeneral Eliezer Toledano ise soruyu "korkunç" olarak nitelendirerek, söz konusu iddianın asılsız olduğunu, "savaşta Kara Kuvvetlerine verilen hava desteğinin eşi benzeri görülmemiş düzeyde" olduğunu söyledi.

Toledano ayrıca, "Eminim sahadaki komutanlara sorarsanız aynı cevabı alırsınız" ifadesini kullandı.

Strock, Tümgeneral Toledano'ya cevaben, "Ne istersem sorabilirim. Sorularım hakkında yargıda bulunmayın" dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Toledano'nun verdiği cevabı doğru bulduğunu ancak bakanın sorusuna ilişkin görüş belirtmesinin uygun olmadığını ifade etti.

Muhalefet lideri Yair Lapid'ten bakanın sorusuna ağır eleştiri

Eğitim Bakanı Yoav Kisch ve Tümgeneral Eliezer Toledano'nun yanı sıra hükümet dışından da Strock'a tepkiler geldi.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, Strock'un sorusunu "utanç verici ve tahrik edici" olarak nitelerken, söz konusu sorunun ve Netanyahu'nun cevabının "İsrail ordusu ve İsrail vatandaşlarının Netanyahu hükümeti yerine başka bir hükümeti hak ettiğini" ortaya koyduğunu söyledi.

Gelecek Var Partisi Milletvekili Meirav Cohen ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan'ın sorusunun "kışkırtıcı, komploya dayalı ve çılgınca" olduğunu savundu.

Cohen, "Cevabın (tabii ki 'hayır') artık bir önemi yok çünkü bu kışkırtma denemesi çoktan dünyaya yayıldı ve internette dolaşıyor" ifadesini kullandı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki kara birliklerine yeterli hava desteği sağlanmadığını reddeden bir açıklama yapmış, hava ile kara kuvvetleri arasında koordinasyonun üst düzeyde olduğunu vurgulamıştı.

24 Aralık'ta düzenlenen kabine toplantısında Ekonomi Bakanı Nir Barkat da Gazze'deki kara birliklerinin yeterli hava desteği alamamaları nedeniyle tehlikeye atıldığını savunmuştu.

Etiketler : Orit Strockun İsrail Hava Kuvvetleri Gazze Şeridi
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