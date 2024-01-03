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03 Ocak 2024 Çarşamba 13:36:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 13:36:00

İsrailli Bakandan Filistin zulmünü normalleştirme çabası

Kaynak: AA

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsraillilerin %70'nin Filistinlilerin gönüllü göçünün desteklediğini iddia etti. Bu yapılacak göçle ilgili bölge halklarına barış ve ferah getireceğini öne sürdü.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göçünü" desteklediğini ileri sürdü.

Smotrich, yaptığı yazılı açıklamada, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik "gönüllü göç" çağrısını yineledi.

İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'de Filistinlilerin gönüllü göçünün insani bir çözüm olduğunu ileri süren Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'inin bunu desteklediği iddiasında bulundu.

Smotrich, bu planın tüm bölge halklarına barış ve refah getireceğini öne sürdü.

İSRAİLLİ BAKANLAR GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİN "GÖNÜLLÜ GÖÇÜNÜ" SIK SIK DİLLENDİRİYOR

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine yönelik açıklamalarını, "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde nitelendirmişti.

Etiketler : israil filistin göç
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