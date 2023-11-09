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İsrailli Bakan Netanyahu'yu hedef aldı: Seçime gitmek zorunda kalacak
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09 Kasım 2023 Perşembe 16:24:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 16:24:00

İsrailli Bakan Netanyahu'yu hedef aldı: Seçime gitmek zorunda kalacak

Kaynak: AA

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İsrail Çalışma Bakanı Yoav Ben-Tzur, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş bittikten sonra 90 gün içinde seçime gitmek zorunda kalacağını ifade etti.

Ben-Tzur, söz konusu açıklamalarını İsrail'in "Maariv" gazetesine yaptı.

AA'da yer verilen habere göre, "Savaşın sonunda Netanyahu, 90 gün içinde seçime gitmek zorunda kalacak." diyen Ben-Tzur, seçimleri bizzat Başbakan'ın başlatacağını savundu.

Ben-Tzur, "Bu şekilde daha fazla devam edemeyiz. Halk sözünü söyleyecek, sonra da Netanyahu'nun görev alıp alamayacağını göreceğiz." dedi.

İsrailli Bakan, ayrıca 7 Ekim'deki olayları araştıracak komisyonların kurulacağını ifade etti.

Haberde hükümet ortağı Şas Partisi'nden olan Ben-Tzur'un açıklamalarının, parti içinde şaşkınlığa neden olduğu aktarıldı.

Geri adım atan Ben-Tzur, daha sonra şu şekilde açıklamada bulundu:

"Sözlerim bağlam dışına çıkarıldı. Başbakan Netanyahu'nun sorumlu olup olmadığıyla ilgili meseleyi ele almak için doğru zaman olmadığını söylemek istedim. Savaştan sonra da soruşturmayı bizzat Netanyahu yönetecek."

Binyamin Netanyahu, bir süre önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyetini İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklemişti.

İsrail Başbakanı da yaptığı paylaşımı bir süre sonra silmişti.

Etiketler : Ben-Tzur Netanyahunun seçime gitmesi İsrail çalışma bakanı
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