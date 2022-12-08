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08 Aralık 2022 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 07:35:00

İsrailli bakan "Korkuyorum" deyip açıkladı: "Orta Doğu'yu ateşe verebilir"

Kaynak: AA

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Görev süresi sona eren İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev, halefi olması beklenen Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in, Orta Doğu'yu ateşe vermesi ve üçüncü bir intifadaya yol açmasından korktuğunu belirtti

Görev süresi sona eren İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev, halefi olması beklenen Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in, Orta Doğu'yu ateşe vermesi ve üçüncü bir intifadaya yol açmasından korktuğunu belirtti.

Ben Gvir'in, Orta Doğu'yu alevlendirecek bir kıvılcım atmasına ilişkin korku taşıyıp taşımadığı sorusuna Bar-Lev, şöyle cevap verdi:

"Elbette korkuyorum, kaldı ki Ben Gvir'in bir bakan olarak Heykel Dağı'na (Mescid-i Aksa) çıkması durumundan da korkuyorum. Kesinlikle bu gerçekleşebilir. 'Heykel Dağı'nda Yahudiler ayin yapmayacak.' şeklindeki halihazırda uygulanan icraatın değiştirilmesine yönelik çalışırsa, hiç şüphesiz bu Orta Doğu'yu patlatır, bunda hiç tereddüt yok."

"ÜÇÜNCÜ İNTİFADANIN ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR"

Öte yandan, Bar-Lev, İsrail menşeli Yediot Aharanot gazetesine yaptığı bir başka açıklamada, "Ben Gvir'in davranışları, polis kurumunun politize olmasına ve Batı Şeria'da üçüncü intifadanın çıkmasına neden olabilir." ifadesini kullandı.

MESCİD-İ AKSA'YA DEFALARCA BASKIN DÜZENLEMİŞTİ

Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya defalarca baskın düzenlemişti.

İsrail'de 1 Kasım seçimlerinden galip çıkan ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu'nun, seçimlerde ortak hareket ettiği sağ partilerden Yahudi Gücü'nün aşırılık yanlısı lideri İtamar Ben-Gvir'e kabinede Kamu Güvenlik Bakanlığını verme olasılığı endişeyle izleniyor.

Etiketler : Omer Bar-Lev Mescid-i Aksa Itamar Ben-Gvir
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