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05 Kasım 2023 Pazar 11:37:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 11:37:00

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklaması

Kaynak: AA-TRT Haber

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İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

"GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLER İRLANDA VEYA ÇÖLE GİDEBİLİRLER"

Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı" cevabını verdi.

Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri" ifadelerini kullandı.

Etiketler : israil abluka gazze şeridi amihai eliyah nükleer bomba
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