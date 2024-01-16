VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor: Bir gemi daha füzelerin hedefi oldu
Ürdün'den İsrail çıkışı: Yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelliyor
Gezeravcı uzayda 13 bilimsel deney yapacak
İsrailli aşırı sağcı bakana dökülen kan yetmedi: Gazze'de işgal devam etmeli
AB üyesi ülkeden kritik açıklama! "Bizim için Türkiye aday ülkedir"
16 Ocak 2024 Salı 16:45:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 16:45:00

İsrailli aşırı sağcı bakana dökülen kan yetmedi: Gazze'de işgal devam etmeli

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı noktalardan çekilmesinin "hata" olduğunu savunarak, belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar bölgedeki işgalin devam etmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan Gazze'den İsrail tarafına çok sayıda roket atılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisinin dahil olmadığı Savaş Kabinesi'ni hedef alan Ben-Gvir, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki bazı noktalardan çekilmesinin "hata" olduğunu ileri sürdü.

Ben-Gvir, Nevitot bölgesine atılan roketlerin İsrail güçlerinin çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerden atıldığını iddia ederek, "(Nevitot'a atılan roketler) Savaş hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Gazze Şeridi'nin işgalinin gerekli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara saldırısında "yoğun aşamanın" sona erdiğini bildirmişti.

İsrail basını, İsrail ordusunun işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki 36. Tümeni'nin geri çekildiğini yazmıştı.

Etiketler : Israel Ben-Gvir Gaza occupation Security Minister
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX