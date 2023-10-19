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19 Ekim 2023 Perşembe 15:19:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 15:19:00

İsrail'in yalanları böyle çürütüldü

Kaynak: AA

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İngiltere'nin Channel 4 televizyonu İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili iddialarını çürüttü. Haberde saldırı anına ilişkin görüntülerde hastaneyi vuran mühimmatın çok yüksekte ve yatay hareket eder gözüktüğü belirtilirken, "Mermi yolu, söz konusu konumla aynı hizada değil." değerlendirmesi yapıldı.

Channel 4 televizyonu, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin hazırladığı haberinde, İsrail ordusunun konuya ilişkin yaptığı açıklamada kullandığı sunumdaki çelişkileri ortaya koydu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısında, füzenin Gazze'den ateşlendiği yönündeki iddialara kanıt olarak iki Hamas üyesinin saldırıyı İslami Cihad'ın yaptığını konuştuğu öne sürülen bir görüşmenin ses kaydını paylaştı.

Hamas'ın bu kayıtları "sahte" olarak nitelediği belirtilen haberde, iki bağımsız gazetecinin de aynı görüşü paylaştığı vurgulandı. İki gazeteci dil, aksan, diyalekt, söz dizimi ve tonlamanın bölgede konuşulan dille kıyaslandığında güvenilir olmadığını dile getirdi.

İsrail'in, hastaneyi vuran atışların yapıldığı yer olarak iki farklı yer gösterdiğine de vurgu yapılırken, iddia edilen ilk noktanın hastanenin yanındaki mezarlık olduğu belirtildi.

Haberde saldırı anına ilişkin görüntülerde hastaneyi vuran mühimmatın çok yüksekte ve yatay hareket eder gözüktüğü belirtilirken, "Mermi yolu, söz konusu konumla aynı hizada değil." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca basın toplantısındaki sunumda, İsrail'in hastaneyi vuran füzenin atıldığı nokta olarak güneybatıda ikinci bir nokta daha gösterdiği kaydedilen haberde, "Her ikisi birden olamaz." ifadeleriyle İsrail'in iddiaları çürütüldü.

İslami Cihad'ın elinde hastaneyi vuran mühimmat başlığının bulunduğu iddiasına da yer verilen haberde, İsrail'in geçmişte sorumluluğu üstlenmediği sivil ölümlerden örnekler de paylaşıldı.

Etiketler : Channel 4 televizyonu Channel 4 İsrail saldırısı görüntüler yüksek mühimmat yanlış hedef
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