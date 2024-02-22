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22 Şubat 2024 Perşembe 17:49:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 17:49:00

İsrail'in vahşeti her yerde! Filistinli tutuklular aç bırakılıyor

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail vahşeti sınır tanımıyor. Hapishanelerdeki Filistinli tutukluları aç bırakarak sağlıklarını tehdit ediyor.

İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutukluları aç bırakarak ciddi kilo kaybına uğrattığı ve sağlıklarını tehdit ettiği bildirildi.

AA'da yer verilen habere göre, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in aç bırakma uygulamasının Filistinli tutukluların sağlıklarını tehlikeye atacak şekilde kilo kaybetmesine sebep olduğu belirtildi.

Heyete bağlı avukatların son günlerde İsrail cezaevlerine ve gözaltı merkezlerine ziyaretlerine istinaden gerçekleştirilen açıklamada, her Filistinli tutuklunun 15 ila 25 kilo kaybı yaşadığına vurgu yapıldı.

İsrail makamlarının aç bırakma uygulamasının tehlikesine değinilen açıklamada, bu durumun Filistinli tutukluların mevcut ve gelecekteki sağlık durumlarına olumsuz yansımalarının olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Erkek ve kadın tutuklulara verilen yemeğin gerekli olan asgari miktarın altında kalması, kalitesiz ve hazırlama şeklinin kötü olması, kasıtlı olarak kirletilmesi, tutukluların vücutlarını virüs ve hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinli tutukluların sağlık durumlarının kötüleşmeye başladığı kaydedilen açıklamada, "Hasta tutukluların sayısı ciddi bir şekilde iki katına çıktı ve aç bırakma 7 Ekim'den beri sürdürülen günlük bir cezalandırma yöntemi haline geldi." ifadesine yer verildi.

İsrail'in aç bırakma uygulaması ile Filistinli tutukluların tedaviden mahrum bırakılması uygulamasına dikkat çekilen açıklamada, bu yıl kış mevsiminin de sert geçmesinin tutukluların sağlık durumlarını kötüleştirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklulara kötü muamelesine vurgu yapılarak, "son günlerde cezaevi idaresinin Filistinli tutuklulara diz çöktürüp başlarını yere indirdiği, hakaret, küfür, şantaj ve darbettiği" kaydedildi.

İsrail makamlarının Filistinli tutuklulara sözlü hakaret ve psikolojik baskı uyguladığı belirtilerek anne, kız kardeş ve dini değerlerinin hakaret ve aşağılama ile hedef alındığı aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde en az 8 bin 800 Filistinlinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail'de yayın yapan Calcalist internet sitesinin, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin meclise sunduğu rapora dayandırdığı haberinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yüzde 91'inin, İsrail Yüksek Mahkemesinin asgari ölçüde yaşam alanı ve uyumak için yatak sağlanmasına yönelik kararına uyulmayan koşullarda tutulduğu belirtilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlarını yoğunlaştırdı.

İsrail güçlerinin baskınlarında Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 7 bin 170 Filistinli gözaltına alındı, 400 Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 4 bin 500'ü yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : İSRAİL FİLİSTİNLİ TUTUKLU
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