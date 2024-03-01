İsrail'in Suriye'ye saldırısında İran Devrim Muhafızları mensubu bir albay öldü

İsrail'in Suriye'ye saldırısında İran Devrim Muhafızları mensubu bir albay öldü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in sabah saatlerinde Suriye'nin Banyas kentine düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Albay Zarei ile 2 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaşamını yitiren Zarei'nin, Devrim Muhafızları Ordusunun donanmasında görev yaptığı ve "askeri danışman" olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.