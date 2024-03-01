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İsrail'in Suriye'ye saldırısında İran Devrim Muhafızları mensubu bir albay öldü
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01 Mart 2024 Cuma 16:39:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 16:39:00

İsrail'in Suriye'ye saldırısında İran Devrim Muhafızları mensubu bir albay öldü

Kaynak: AA

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İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Rıza Zarei'nin Suriye'nin Banyas kentinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in sabah saatlerinde Suriye'nin Banyas kentine düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Albay Zarei ile 2 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaşamını yitiren Zarei'nin, Devrim Muhafızları Ordusunun donanmasında görev yaptığı ve "askeri danışman" olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.

Etiketler : İran Devrim Muhafızları Albay Rıza Zarei Suriye Banyas saldırısı
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