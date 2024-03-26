İsrail'in suçlamalarına İspanya'dan sert tepki: Saçmalık

Albares, İspanyol radyosu Cadena Ser'de katıldığı programda, Malta, Slovenya, İrlanda ile Filistin devletinin tanınmasına yönelik girişim başlatan İspanya'nın çabalarının, İsrail hükümetince eleştirilmesine tepki gösterdi.

İsrail hükümetinden bazı yetkililerin, İspanya'yı "Filistin devletinin tanınmasına yardım ederek, teröristleri ödüllendirdiği" yönündeki suçlamalarına, "İki şeyi birleştirmek bir saçmalık." şeklinde cevap veren Albares, şunları kaydetti:

"İspanya'nın siyasi tavrı ilk günden itibaren kilit rol oynadı. Hamas'ın terör eylemlerini kınıyoruz. Hamas, barışın ortağı değildir ancak Filistin halkının bir toprağa ve bir umuda hakkı var. Ve bu, İsrail devletiyle dost olmasıyla bağdaşmayan bir durum değil. Filistin devleti, İsrail devletinin güvenliğinin en büyük garantisidir."

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde alınan Gazze için acil ateşkes sağlanmasını talep eden kararın, "büyük bir değere sahip olduğunu" vurgulayan Albares, "Gazze'deki şiddet, bir gün daha devam edemez." dedi.

"(RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI) NE AB NE NATO NE DE İSPANYA SAVAŞ HAZIRLIĞI YAPIYOR"

Diğer yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, Avrupa'nın diğer ülkelerine genişlemesi riskiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Albares, "Rusya'dan Ukrayna'ya doğru bir saldırı savaşı var. Ne AB ne NATO ne de İspanya savaş hazırlığı yapıyor. Çünkü hepsi saldırgan değil savunmacı ittifaklar. İspanya ya da başka bir ülke, Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyor. Ukrayna da asker istemiyor, başka şeyler istiyor." ifadelerini kullandı.