İsrail'in soykırımına sessiz kalmayan profesör görevden alındı

Haaretz gazetesinin haberine göre, Kudüs İbrani Üniversitesi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulunan bir profesörü görevden aldı.

İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan bir dilekçe dağıtan Prof. Dr. Shalhoub-Kevorkian'ın, görevden uzaklaştırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve Hamas'a karşı suçlamalarını değerlendirdiği bir podcast yayınının ardından geldi.



Prof. Dr. Shalhoub-Kevorkian, geçen yıl ekim ayı sonlarında İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan bir dilekçe yayımladı. Bunun üzerine üniversite yönetimi ona bir mektup göndererek görevinden ayrılmasını istedi.

Mektubu gönderen İbrani Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asher Cohen, mektubunda, "İbrani Üniversitesi'nin böyle bir öğretim üyesine sahip olmasından dolayı pişmanlık duyduklarını ve utandıklarını" yazmıştı.

Shalhoub-Kevorkian ise mektubun, kendisine ve ailesine karşı "tehlikeli ve benzeri görülmemiş tehditler içeren bir kışkırtma kampanyasını körüklediğini" söylemişti.

Görevden ayrılma talebini reddeden Prof. Dr. Shalhoub-Kevorkian, 3 gün önce katıldığı bir podcast yayınındaki ifadeleri sonrasında üniversite yönetimi tarafından görevden alındı.

Prof. Dr. Shalhoub-Kevorkian, söz konusu podcast yayınında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve Filistinlilere yönelik İsrailli yetkililerin ortaya attığı iddiaları değerlendirdi.

İsrail yönetiminin "dürüst olmadığını" belirten Shalhoub-Kevorkian, "Daha fazla öldürmek için her şeyi kullanacaklar. Bu bir ölüm makinesi, yalnızca Filistinlilerin yok edilmesiyle hayatta kalabilecek bir nekropolitik makine." ifadelerini kullandı.

Shalhoub-Kevorkian, İsrailli yetkililerin Hamas'a yönelik cinsel saldırı iddialarının da Tel Aviv'in Filistinlilere karşı süregelen yalanları olduğuna işaret ederek, "Her türlü yalanı kullanacaklar, bebeklerle başladılar, tecavüzle devam ettiler, milyonlarca yalanla devam edecekler." dedi.

Asıl cinsel saldırıların Gazze'yi işgal eden İsrail güçleri tarafından işlendiğini söyleyen Nadera Shalhoub-Kevorkian "İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine girip iç çamaşırlarını kullandıkları, oynadıkları, güldükleri, tanklara ve tüfeklere koydukları fotoğrafları görüyorum. Bu cinsel istismar değilse nedir?" sorusunu yöneltti.

Shalhoub-Kevorkian, yayında İsrail'i Gazze'de soykırım yürütmekle suçladı.

Bunun ardından Kudüs İbrani Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Shalhoub-Kevorkian'ın "kışkırtıcı" yorumlarda bulunması nedeniyle Kudüs İbrani Üniversitesi'nde ders vermekten uzaklaştırıldığı duyuruldu.