İsrail'in, soykırım davasının aleyhte sonuçlanmasından endişe ettiği iddiası

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD'de açtığı "soykırım" davasının ilk duruşması 11-12 Ocak'ta yapılacak.

İsrail devlet televizyonu KAN'dan konuyla ilgili kısa bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tel Aviv, Lahey'deki mahkemenin Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar vermesinden endişe ediyor." ifadesi kullanıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'da dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

İSRAİL ORDUSUNUN ATEŞİYLE 7 EKİM'DE ÖLDÜRÜLEN İSRAİLLİLERİN AİLELERİNDEN SORUŞTURMA TALEBİ



Gazze sınırındaki "Be'eri" Yahudi yerleşim biriminde 7 Ekim 2023'te İsrail'e ait bir tankın açtığı ateş sonucu ölen İsraillilerin ailelerinin, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını istediği belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Hamas'ın 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim yerlerine saldırısı sırasında bir İsrail tankının açtığı ateş sonucu öldürülen İsrailli esirlerin aileleri Halevi'ye mektup gönderdi.

Aileler, Halevi'den, İsrailli esirlerin olduğu eve ateş açılması kararıyla ilgili kapsamlı ve şeffaf soruşturma açılmasını talep etti.

Haaretz'in 19 Aralık 2023'teki haberinde, "7 Ekim'de saldırıların başlamasından saatler sonra bir (İsrail) tankın, Be'eri'de Hamas mensuplarının rehinelerle birlikte saklandığı Pasi Cohen'in evine top mermisi attığı" belirtilmişti.

Haberde, saldırı sırasında bölgeye çağrılan polis helikopterinden alınan ve Kanal 12'nin yayınladığı videoya dayanarak bu sonuca varıldığı aktarılmıştı.