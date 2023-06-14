VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fethi Sekin'in intikamı alındı! Saldırı talimatını veren terörist öldürüldü
Yeni YEKA alanı belirlendi
İstanbul'da TKP/ML operasyonu: 3 gözaltı
İzmir'de deprem
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Gruptaki ilk soru neden kaybettin?
14 Haziran 2023 Çarşamba 07:16:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 07:16:00

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.05'te Şam'ın güneybatısındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Bir askerin yaralandığı saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Etiketler : israil şam hava saldırısı
Karadeniz buluşması

Karadeniz buluşması
Oyunculuğu sevdi

Oyunculuğu sevdi
Turneye başladı

Turneye başladı
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Yazı çalışarak geçirecek

Yazı çalışarak geçirecek
Gomis'i çok seviyorum

Gomis'i çok seviyorum
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX