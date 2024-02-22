VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Feyza Altun'a "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame
Mısır'da turistlerin çekim noktası: Giza piramitleri
"KAAN'ın ilk uçuşu çok büyük bir motivasyon"
"Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi" projesi onaylandı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 410'a yükseldi
İş gücü girdi endeksleri açıklandı
22 Şubat 2024 Perşembe 11:52:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 11:52:00

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 410'a yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi, yaralı sayısı da 69 bin 465 oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 139 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 132 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre İsrail, son 10 günde Gazze'de 1070 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a, yaralıların sayısı da 69 bin 465'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Etiketler : israil gazze filistinli
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Gizemli kutlama!

Gizemli kutlama!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX