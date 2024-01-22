Gazze'de öldürülenlerin sayısı 25 bin 295'e yükseldi

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22 Ocak 2024 Pazartesi 13:08:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 13:08:00

İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 295'e yükseldi

Kaynak: AA

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 190 artarak 25 bin 295'e, yaralı sayısının 63 bine yükseldiğini bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 190 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 340 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 295'e, yaralı sayısının ise 63 bine yükseldiği ifade edildi.

Etiketler : israil gazze filistinli
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