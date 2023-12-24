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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 424'e yükseldi
24 Aralık 2023 Pazar 14:14:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 14:14:00

İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 20 bin 424'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Kudra, son 24 saatte İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, 384 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 424'e, yaralananların sayısının da 54 bin 36'ya yükseldiğini duyurdu.

İSRAİL ORDUSU BATI ŞERİA'DA TULKERİM KENTİ İLE NUR ŞEMS MÜLTECİ KAMPI'NA BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, gece saatlerinde de işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, baskına öncelikle Nur Şems Mülteci Kampı'nı ablukaya alarak başladı.

İsrail ordusu, kampı çevreleyen binaların çatılarına ve karşısındaki ormanlık alana da keskin nişancılar konuşlandırarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskınıyla eş zamanlı olarak insansız hava araçları (İHA) da keşif uçuşu yaptı. Baskında, Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'nda bazı Filistinliler gözaltına alındı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil, Cenin ve Nablus kentlerinde düzenlediği baskınlarda ise 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Etiketler : israil gazze saldırı filistinli
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