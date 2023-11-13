İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 2 sivil öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırısının bilançosu hakkında bilgi paylaşıldı.

İsrail'in Aynasa beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğü ve bazı sivillerin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan sivil savunma ekiplerinin saldırı sonucu tamamen yıkılan evin enkazından cenazeleri çıkardığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana çıkan çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da ölen sivil sayısı 16'ya yükseldi.

