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İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 2 sivil öldü
13 Kasım 2023 Pazartesi 16:33:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 16:33:00

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 2 sivil öldü

Kaynak: AA

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İsrail'in Lübnan'ın sınır bölgesine savaş uçakları ile düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırısının bilançosu hakkında bilgi paylaşıldı.

İsrail'in Aynasa beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğü ve bazı sivillerin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan sivil savunma ekiplerinin saldırı sonucu tamamen yıkılan evin enkazından cenazeleri çıkardığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana çıkan çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da ölen sivil sayısı 16'ya yükseldi.

Etiketler : saldırı ölüm İsrail
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