İsrail'in Lübnan'a saldırısında iki Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah tarafından yapılan iki ayrı açıklamada, "Ali Adnan Artel ve İbrahim Muhammed Kaşmer'in cihad görevini yerine getirirken öldürüldükleri" kaydedildi.

Söz konusu ölümlere neden olan çatışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Şeba Çiftlikleri'nde (Dov Dağı) bulunan bir hücreye, İsrail'e roket atma girişiminde bulunacakları iddiasıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Yine Yedioth Ahranoth gazetesi, ordu sözcüsünden aktardığı haberde, Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlendiğini, hedef alınan yerler arasında, askeri bir kompleks ve gözetleme noktasının da bulunduğunu yazdı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının, ülkenin en güneyindeki Kefr Kila ve Tel Nahhas bölgelerine düzenlediği saldırıda Hizbullah'a bağlı "Sınırsız Yeşil Cemiyeti" merkezini bombaladığını duyurdu.