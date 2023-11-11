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11 Kasım 2023 Cumartesi 20:16:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 20:16:00

İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi doktoru: Bizi kurtarın yoksa öleceğiz

Kaynak: AA

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Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, İsrail ordusunun hastaneden kaçmak isteyenlere ateş açtığını belirterek, "Bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz." ifadesiyle dünyaya çağrıda bulundu.

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun süre kendisine ulaşılamayan Malhis, telefon hatlarının çekmeye başladığı kısa bir aralıkta, sık sık kesilen görüşmede son durumu anlattı.

Hastanede elektriğin olmadığını, yoğun bakım ünitesindeki kuvözlerde bulunan bebeklerin durumunun çok tehlikeli bir boyuta ulaştığını aktaran Malhis, "Yoğun bakımda 60 bebek var, 39'u entübe, bir bebek öğleden sonra öldü. Bunlar art arda ölecek." dedi.

Malhis, İsrail ordusunun hastane çevresini kuşattığını belirterek, "Hastane dışına çıkmak isteyeni vuruyorlar. Birimler arası gidip gelen olursa burada da hareket edeni vuruyorlar. Bahçede, acilin önünde çok şehit var, durum çok kötü ve tehlikeli, anlatılacak gibi değil." ifadelerini kullandı.

Daha önce hastanede (ve yerleşkesine sığınmış) 60 bin kişinin bulunduğunu aktaran Malhis, son 2 gündür İsrail'in hastaneye yönelik yoğun şekilde saldırı gerçekleştirdiğini, hastalar, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları olmak üzere yaklaşık 17 bin kişinin hala hastanede olduğunu söyledi.

Malhis, hastaneden bazı kişilerin kaçabildiğini, birçoklarının ise yollarda öldüğünü vurgulayarak, "Susuz, elektriksiz, yemeksiz hapishane gibi. Bahçede 100'den fazla şehit vardı. Şehitleri hastane bahçesine gömmeye çalışanları da vurdular. Hastane bahçesi şehit dolu. Bazıları hastaneden kaçmaya çalıştılar, onları da vurdular." diye konuştu.

"BİZİ KURTARIN DURUM ÇOK KÖTÜ"

İsrail tanklarının, hemen hastanenin bahçesinde olduğunun altını çizen Malhis, dünyaya çağrıda bulundu:

"Bir metre bile mesafe yok, kapıdalar. Hastane çevresinde İsrail ordusu var, çıkanı hemen vuruyorlar. Savaş uçaklarıyla vuruyorlar. Şifa Hastanesi'ni kuşatmaya aldılar. İnternet bağlantısı yok. Ne olursun bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz. Her tarafta ölü var. Bizi kurtarın durum çok kötü."

Etiketler : Filistin Gazze Şifa Hastanesi
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