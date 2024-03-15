Mescid-i Aksa'da 70 bin Filistinli teravih namazını eda etti

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 70 bin Filistinli teravih namazını eda etti

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 70 bin Filistinli akşam ve teravih namazlarını Mescid-i Aksa'da eda etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Mescid-i Aksa'nın kapılarında İsrail'in kısıtlamalarına rağmen binlerce kişi akşam ve teravih namazları için camiye girdi.

Mescid-i Aksa'nın kapısına konuşlanan İsrail güçleri binlerce Filistinli gencin de camiye girmesini engelledi.

İsrail yönetimi bugün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurup girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirmişti.

İsrail polisi, demir bariyerlerin Mescid-i Aksa'ya ibadete gelenleri engellemek için değil polislerin içinde beklemesi için konulduğunu savunmuştu.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan, X hesabından yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca cuma günleri, Yahudiye ve Samarya Bölgesi'nde (Batı Şeria'nın Tevrat'taki adı) ibadet için gelenlerin, geçerli bir izne sahip olmaları ve güvenlik değerlendirmesine tabi olmaları şartıyla Kudüs'e girmelerine izin verileceğini belirtmişti.

Alyan, Kudüs'e sadece 55 yaş üstü erkeklerin, 50 yaş üstü kadınların ve 10 yaş altı çocukların girişine izin verileceğini aktarmıştı.

Filistinliler, Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğunu ve İsrail'in Mescid-i Aksa da dahil Doğu Kudüs'ü Yahudileştirerek kimliğini değiştirmeye çalıştığını vurguluyor.