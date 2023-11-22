İsrail'in katliamı gözler önünde! Şehit olan Filistinliler toplu mezara gömüldü

İsrail ordusunun öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezara defnedildi.

AA'da yer verilen habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde ve Gazze kentinde öldürdüğü Filistinlilerden 111'inin cenazesini dün akşam Filistin tarafına teslim etti.

Daha sonra Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a getirilen 111 Filistinlinin naaşı bugün kentte toplu mezara defnedildi.

Filistinlilerin cenazelerini İsrail ordusundan teslim alarak Han Yunus'a getiren grupta yer alan Halil Sıyam, naaşları Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyden ayıran, İsrail güçlerinin konuşlandığı Gazze Vadisi yakınında bir noktada teslim aldıklarını söyledi.

Sıyam, İsrail ordusunun kendilerine söz konusu cenazelerin Gazze'deki Şifa bölgesi ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinden olduğunu bildirdiğini kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:34 Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yüzde 40'ını işgal ettiğini belirtti

17:22 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İsrailli yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz hiçbir konuşma kesinlikle kabul edilemez" dedi

16:57 İsrail saldırıları altındaki Gazze'de elektrik kesintisi nedeniyle 3 bebek daha öldü

16:39 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ambulansların yaralı sivilleri tahliye ederken, düzenlediği hava saldırıları kameraya yansıdı.

16:29 İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşları Save The Children (Çocukları Kurtarın) ve Oxfam, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın önemini vurgularken, Gazze'de gerekenin "kalıcı ateşkes" olduğuna işaret etti

16:28 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşmanın doğru yönde bir adım olduğunu, ancak çok daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti

15:12 İsrailli siyasetçi ve eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Gazze için "top sahasına çevrilmeli" yorumunu yaparak, "Gazze'deki 2 milyon Filistinli orayı terk etmeli. Açıkçası Gazze için çözüm budur." ifadelerini kullandı

14:49 Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

14:23 Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Filistin'e destek veren ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren muhalif Boyun Eğmeyen Fransa Partisini (LFI) ülkeye zarar vermekle suçladı.

14:14 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşma kapsamında, ilk esir grubunu yarın teslim alınacağını açıkladı.

13:59 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

13:26 İsrail Dışişleri Bakanı: Rehineleri alma süreci yarın başlıyor

13:20 İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlendi

13:10 Filipinler, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de el koyduğu İsrailli şirkete ait gemide 17 vatandaşının olduğunu bildirdi.

12:48 Filistin destekçisi rapçi Corleone'nın Paris'teki konseri iptal edildi

12:24 Ürdün, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

11:38 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de işlenen suçların sorumlularının yargılanması için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

11:31 İsrail güçleri işgal atındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın ve saldırılarda 6'sı Tulkerim Mülteci Kampı'nda olmak üzere 7 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda Filistinliyi yaraladı.

10:36 Avrupa Birliği (AB), İsrail ile Hamas arasında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

10:35 Belçika, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

09:26 ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

06:19 Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

05:39 İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

04:10 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları beklenen insani ateşkes öncesinde kentin birçok bölgesinde yoğunlaşırken, bir gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, bir gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

02:55 Eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde çalışan Stuart Seldowitz'in Gazze'de 4 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesinin "yeterli olmadığını" söylemesi büyük tepki çekti.

02:54 İsrail savaş uçaklarının beklenen insani ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

02:01 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları hız kesmeden devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bir okulu ateşe verdi.

01:38 Kudüs Seriyyeleri, serbest bırakılmak istenen ancak İsrail'in ertelemesi nedeniyle saldırılar sırasında ellerinde bulunan bir yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

01:20 İsrail yanlısı aktivistlerin X platformundaki sesli paylaşımlarında Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'i Arizona'yı ziyareti sırasında vurmayı tartışması tepki çekti.

01:06 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

01:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine yoğunlaştırmak amacıyla "siviller için güvenli bölgeler oluşturma planının" kendisini ikna etmediğini belirterek, nihayetinde esas çözümün siyasi ve iki devlet temelinde olacağını vurguladı.

00:43 İsrail basını, Hamas'ın elindeki esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasına perşembe başlanacağını iddia etti.

00:36 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, Gazze'nin güneyine yönelik yeni bir işgal harekatına, mevcut koşullarda "başlamamaları gerektiği" konusunda uyardıklarını açıkladı.

00:28 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail'e yaptıkları koşulsuz silah yardımlarına ilişkin "Silah verdiğimiz veya tedarik ettiğimiz herhangi bir ortağımız veya müttefikimizden silahlı çatışma yasalarına uymalarını bekleriz" ifadesini kullandı.