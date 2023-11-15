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15 Kasım 2023 Çarşamba 22:26:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 22:26:00

İsrail'in ırkçı bakanından skandal talimat: Filistinlilere yapılan çirkin işkenceyi paylaştı

Kaynak: AA

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İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, hapishanede kendi talimatıyla uygulanan işkenceyi paylaştı. İsrailli Bakan'ın paylaştığı görüntülerde arkada çalan İsrail Milli Marşı'nın sesi nedeniyle konuşmaların duyulamaması ise dikkati çekti.

İsrail'de kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ziyaret ettiği yüksek güvenlikli hapishanede "elleri kelepçeli 8 mahkumun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğunu ve tutuklulara sürekli milli marş dinletildiğini" açıkladı.

İsrail'de ırkçılık ve nefrete tahrikten hüküm giymiş sabıkalı Bakan Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılara katılmakla suçlanan tutukluların kaldığı yüksek güvenlikli bir hapishaneyi ziyaretine dair paylaşımda bulundu.

Talimatları doğrultusunda tutukluların "en ağır şartlarda tutulduğuna" işaret eden Ben-Gvir, "tuvaletin ortada bir delik şeklinde, yatakların demir olduğunu, karanlık bir hücrede elleri bağlı 8 mahkumun kaldığını ve arkada İsrail Milli Marşı'nın aralıksız çaldığını" aktardı.

Ben-Gvir, geçmişte hükümetin onayladığı "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını devam ettireceğini ve bu tutukluların idam edilmesi temennisinde bulundu.

İsrailli Bakan'ın paylaştığı görüntülerde arkada çalan İsrail Milli Marşı'nın sesi nedeniyle konuşmaların duyulamaması ise dikkati çekti.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİNDE YAŞAYAN SABIKALI BAKAN BEN-GVİR

İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor ve uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alınmıştı.

Ben-Gvir, 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yılın başında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

İsrail'de terör suçluları için idam cezası getiren Ben-Gvir'in partisinin sunduğu yasa teklifi şubatta Meclis komitesinde kabul edilmiş ancak yasalaşmamıştı.

Etiketler : Ben-Gvir FİLİSTİN TUTUKLU İŞKENCE İSRAİL
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