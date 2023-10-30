İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tamamen yıkılan konut sayısı 32 bin oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tamamen yıkılan konut sayısı 32 bin oldu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de meydana gelen yıkıma ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda, 200 binden fazla konutun bombalandığını, bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirtti.

Maruf ayrıca, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.

Ofis Başkanı Maruf, saldırılarda ayrıca 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

"GAZZE, FELAKET BÖLGESİDİR"



İsrail'in, internet hizmetinin ve iletişimin kesik olduğu iki gün boyunca 60'ı aşkın katliam işlediğini belirten Maruf, bu katliamlarda yüzlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

Uluslararası toplumun, 21'inci yüzyılda yaşanan bu insani Nekbe'ye (Büyük felaket) karşı takındığı utanç verici tavrın tarihe geçeceğini kaydeden Maruf, saldırıların durması ve insani yardımların engelsiz ve muntazam bir şekilde Gazze'ye girmesi için harekete geçilmesini istedi.

GAZZE'YE İSRAİL SALDIRILARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ



İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye, Cebalya, Beyt Hanun bölgeleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

Savaş uçaklarının yoğun bombardımanının yanı sıra Beyt Lahye ve Cebalya'nın doğu kesimleri topçu atışlarına maruz kaldı.

Gazze'nin kuzeybatısındaki Cela ve Nas mahallelerine birçok hava saldırısı düzenlenirken, kentin orta kesimlerindeki Megazi ve Han Yunus'un doğusu top mermilerinin hedefi oldu.

Han Yunus'ta Ebu Siydu ailesinin evi, Mısır sınırındaki Rafah'ın doğusu ve batısındaki iki ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, bunlara ilişkin sayı verilmedi.

GAZZE'YE 7 EKİM'DEN BU YANA GÖNDERİLEN YARDIM TIRI SAYISI 118 OLDU



Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 24 tırın Mısır Kızılayından teslim alındığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının 118 olduğu ancak şu ana kadar yakıta izin verilmediği kaydedildi.

GAZZE'NİN KUZEY KESİMİNDEKİ BAZI BÖLGELERDE İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ



Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.

Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.

Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.

GAZZE'DEKİ TÜRKİYE-FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ, İSRAİL'İN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR NEDENİYLE HASAR GÖRDÜ



Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sebebiyle hasar gördüğü belirtildi.

Hastane Müdürü Dr. Subhi Sekkik, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastanenin Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi olduğunu kaydeden Sekkik, hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.

Hastane çevresine yönelik yoğun bombardıman sırasında hastaların ve sağlık ekibinin yaralandığına dikkati çeken Sekkik, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin acımasızca vurulmak istenmesinin olası olduğunu vurguladı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Almanya'nın İnsani İşler Özel Temsilcisi Daike Potzl ile Ramallah'ta yaptığı görüşmede, Gazze'deki hastanelerde doluluk oranının yüzde 150'yi bulduğunu ifade etti.

Şifa Hastanesi'nde hasta sayısının 5 bine ulaştığını belirten Keyle, hastanenin sadece 700 kişi kapasiteli olduğuna işaret etti.

İSRAİL ORDUSU, BİNLERCE KİŞİNİN SIĞINDIĞI GAZZE'DEKİ KUDÜS HASTANESİ'Nİ BOMBALAMAKLA TEHDİT EDİYOR



İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

7 EKİM'DEN BU YANA 35 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu duyuruldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail askerlerinin ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.