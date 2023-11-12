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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 37. gününde şiddetlenerek sürüyor
12 Kasım 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 10:15:00

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 37. gününde şiddetlenerek sürüyor

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 37. gününde de artarak devam ediyor.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yayımlanan habere göre, İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezinde Filistinli "Nehhale" ailesine ait evi bombaladı, saldırı nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçakları Cibaliye'de "Beraş", Sahabe Caddesi'nde de "Nehhale" ailesine ait evleri vurdu. Her iki saldırı nedeniyle ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyle bölgesinde "Ebu Şab" ailesine ait evin hedef alınması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İsrail hücumbotları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki kıyı hattına onlarca top mermisi ateşledi.

İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentine topçu bombardımanıyla eş zamanlı olarak aydınlatma bombaları attı.

Gazze'nin Nasr Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) genel merkezinin bombalandığı, ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçakları Nasr Mahallesi'ndeki Mehdi Doğum Hastanesi'ni bombaladı, 2 doktor öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zatar bölgesinde Filistinli "el-Askeri" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, bazı Filistinliler de yaralandı.

Yerel kaynaklar, Şifa Hastanesi bahçesinde yerlerde yaklaşık 80 cesedin bulunduğunu ve sağlık personelinin bir şey yapamadığını aktardı.

Etiketler : israil gazze saldırı
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