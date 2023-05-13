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İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında salı gününden bu yana 15 bina yıkıldı
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13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:38:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:38:00

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında salı gününden bu yana 15 bina yıkıldı

Kaynak: AA

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik salı gününden bu yana devam eden hava saldırılarında yaklaşık 15 bina yıkıldı.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, Gazze'deki Şifa Hastanesinde basın toplantısı düzenledi.

Maruf, "Şu ana kadar işgal güçleri 15 binayı yıktı. Toplam 51 konut tamamen yıkılırken, 49'u oturulamaz durumda olmak üzere 940 konut da hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik saldırıların sonucunda konut sektöründeki kayıpların ilk tahminlere göre yaklaşık 5 milyon dolar olduğunu aktaran Maruf, tarım sektörünün, bin tondan fazla tarım ürününün ihracatının engellenmesi, avlanmanın durdurulması ve tarım arazilerinin bombalanması sonucu 3 milyon doları aşan bir zarara uğradığını kaydetti.

Maruf, İsrail'in "Gazze Şeridi'nde beş gündür sınır kapılarını kapatmaya devam ederek ihtiyaç, mal ve ilaçların girişini engellemesini ve hastaların tedavi için Batı Şeria hastanelerine gitmesine engel olmasını" kınadı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları beşinci gününde devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının bugün vurduğu 4 ev daha yerle bir olmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Etiketler : israil gazze hava saldırısı
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