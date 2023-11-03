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03 Kasım 2023 Cuma 13:56:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 13:56:00

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 227'e yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze'ye yönelik 28 gündür aralıksız süren saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin ise kadın olduğu açıklandı.

İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını 28 gündür aralıksız sürdürüyor.

Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldiği, yaşamını yitirenlerin 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin de kadın olduğu bildirildi.

Etiketler : israil gazze şehit
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