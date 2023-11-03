İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını 28 gündür aralıksız sürdürüyor.

Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldiği, yaşamını yitirenlerin 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin de kadın olduğu bildirildi.