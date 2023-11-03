İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 227'e yükseldi
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye yönelik 28 gündür aralıksız süren saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin ise kadın olduğu açıklandı.
İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını 28 gündür aralıksız sürdürüyor.
Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldiği, yaşamını yitirenlerin 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin de kadın olduğu bildirildi.
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