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17 Ocak 2024 Çarşamba 12:07:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 12:07:00

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 24 bin 448'e çıktı

Kaynak: AA

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 163 artarak 24 bin 448'e, yaralı sayısı 61 bin 504'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 163 artarak 24 bin 448'e, yaralı sayısı 61 bin 504'e yükseldi.

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Etiketler : israil gazze saldırı can kaybı
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