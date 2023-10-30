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30 Ekim 2023 Pazartesi 07:42:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 07:42:00

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! İsrail'den binlerce kişinin sığındığı hastaneyi bombalama tehdidi!

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 24. gününde devam ederken, İsrail ordusu, binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalamakla tehdit ediyor. İsrail savaş uçaklarının gece boyu hastane çevresini bombaladığı belirtildi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:33 İsrail ordusu, binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ediyor

05:16 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu duyuruldu.

03:04 Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.

02:56 Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sebebiyle hasar gördüğü belirtildi.

02:40 Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistinlilerin terörist olmadıklarını, vatanlarını savunduklarını ve Gazze'de yaşananların tam bir savaş suçu olduğunu belirtti.

01:15 İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısının 239 olduğunu açıkladı.

00:38 Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin verilmesi ve askeri harekatta itidalli davranılması çağrısında bulundu.

00:25 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ve NATO'nun genişleme süreci hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

00:07 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de sivillerin korunmasının önemine ve bölgeye insani yardım akışının artırılmasına dikkati çekti.

00:05 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el-Manzari, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkının neredeyse imkansız" olduğunu belirtti.

Etiketler : İsrail saldırıları Gazzede tehdit Kudüs Hastanesi
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